광주 서구 ‘AI 역량검사’ 무료 체험 프로그램 운영

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 관내 청년들의 취업 지원을 위해 운영하는 특별한 프로그램이 눈길을 끌고 있다.

서구는 잡카페 청춘발산공작소에서 AI(인공지능) 역량검사 체험 프로그램을 운영한다고 3일 밝혔다.

최근 코로나19 확산과 공정하고 객관적인 인재채용 방식이 대두됨에 따라 공공기관·대기업 등 다양한 분야의 채용 현장에서 A 역량검사를 통해 면접이 실시되고 있는 추세다.

그러나 기존 대면 면접과는 다른 생소한 면접 시스템이라는 것에 구직자들의 부담은 날로 증가하고 있는 상황이다.

서구는 이 같은 상황을 빠르게 인식하고‘AI역량검사 지원 프로그램’을 도입했다. 관내 구직청년을 대상으로 프로그램을 무료로 제공한다.

이와 더불어 정기적으로 특강을 개최해 구직자들의 AI역량검사에 대한 이해도도 높여 나간다는 계획이다.

이번에 서구가 도입한 ‘AI역량검사 프로그램’은 실제 채용시장에서 상용되고 있는 질문들로 구성돼 있다.

실전 감각을 높여 주고구직자의 면접에 대한 부담을 경감시키는 데 많은 도움을 줄 것으로 기대된다.

또 전문 직업상담사와의 매칭을 통해 AI역량검사 결과를 토대로 개인별 맞춤형 취업 컨설팅을 제공, 청년 취업률을 높여나갈 예정이다.

한편 서구는 지난해 코로나19로 인한 비대면 취업지원을 위해 광주 전남 자치단체 최초로 VR(가상현실) 면접 체험관을 조성해 구직자들로부터 큰 호응을 받았다. 올해에도 확대해 운영하고 있다.

서구 관계자는 “변화하는 채용 트렌드에 발맞춰 청년들에게 다양한 취업서비스를 제공, 취업역량을 강화할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “구직을 원하는 청년들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

프로그램 참여 신청은 오는 3일부터 서구청 일자리센터 홈페이지를 통해 가능하며 자세한 사항은 서구청 일자리정책과로 문의하면 된다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr