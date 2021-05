[세종=아시아경제 문채석 기자] 김춘진 한국농수산식품유통공사(aT) 사장은 3일 전라북도 군산에서 강팔문 새만금개발공사 사장을 만나 식량 콤비나트 조성과 관련해 논의했다. 식품종합가공시설 설치를 위한 새만금신항 배후단지 활용과 부지 선정 등 장기 개발 방향에 대해 협의했다.

