전남도교육청, 청렴 및 갑질 예방 직장교육 시행

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 3일 오전 본청 전 직원을 대상으로 ‘2021년 청렴 및 갑질 예방 직장교육’을 실시했다고 밝혔다.

‘청렴 및 갑질 예방 직장교육‘은 청렴 의식을 함양하고 소통과 배려, 상호 존중의 조직문화를 조성하기 위해 마련했다.

이날 교육은 코로나19 상황에 맞춰 대면·비대면 방식을 병행해 이뤄졌다.

간부 공무원들은 2층 대회의실에서 진행된 대면 교육에 참석했고, 나머지 직원들은 사무실로 송출되는 영상을 실시간 시청하며 교육에 참여했다.

한국인재경영교육원 강은미 강사는 청탁금지법, 부패 방지 법령·제도, 공무원 행동강령 및 갑질의 개념과 사례 등 공직자에게 꼭 필요한 가치를 설득력 있게 전달했다.

장석웅 교육감은 “반부패 및 청탁금지법에 대해 사례별로 이해하고 공직자로서 지켜나가야 할 공직 심리에 대해 다시 한번 생각할 좋은 기회였다”며 “갑질 없는 조직문화 조성을 위해 전 직원이 함께 노력해 달라”고 당부했다.

