삼성카드 "50만원 이상 쓰면 추첨통해 '닌테도 스위치' 드려요"

온라인쇼핑 10만원 이상 이용고객, 추첨 통해 꽃다발

편의점과 파파존스, 정관장에서 1+1, 할인

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드가 5월 가정의 달을 맞아 다양한 혜택을 제공한다고 3일 밝혔다.

먼저 삼성카드 홈페이지에서 이벤트에 응모하고 이용금액을 충족한 고객 대상으로 추첨을 통해 푸짐한 사은품을 제공한다. 오는 31일까지 이벤트 응모 후 삼성카드로 50만원 이상 이용한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 60명에게 닌텐도 스위치, 마인크래프트 레고 등 아이들을 위한 선물을 제공한다. 또한 오는 11일까지 이벤트 응모 후 온라인 쇼핑 업종에서 삼성카드로 10만원 이상 이용한 고객 중 150명을 추첨해 꾸까 꽃다발 선물 서비스를 제공한다.

오는 31일까지 편의점에서 삼성카드로 결제하는 고객에게도 다양한 혜택이 제공된다. GS25에서는 캠핑 간식 행사 상품 구매 시 1+1 혜택을 제공하고, CU에서는 브레드이발소 콜라보 제품 구매 시 30% 현장 할인이 제공된다. 이마트24에서는 삼성카드로 5000원 이상 결제 후 '이마트24 앱' 내 스탬프 적립 시 추첨을 통해 총 400명에게 스타벅스 텀블러를 제공한다. 또 이마트24에서 여름 면 행사 상품을 구매하면 20% 현장 할인도 받을 수 있다. 세븐일레븐에서는 빵·우유 행사 상품에 대해 50% 현장 할인을 제공한다.

파파존스에서는 오는 5일부터 8월 25일까지 행사 기간 중 매주 수요일마다 홈페이지 또는 매장에서 행사 상품을 삼성카드로 결제 시 1+1 혜택을 제공한다. 정관장에서는 오는 16일까지 삼성카드로 20만원 이상 결제 시, 결제 금액에 따라 최대 5만원의 결제일 할인을 제공한다. 또한 정관장 온라인 몰인 '정몰'에서는 오는 31일까지 삼성카드로 3만원 이상 구매 시 5000원 할인쿠폰을 제공한다.

'삼성카드 쇼핑'에서는 오는 6일까지 어린이날 선물 행사 상품 구매 시 사용할 수 있는 5% 할인 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 최대 5만원까지 할인 가능하다. 또 오는 16일까지 가정의 달 맞이 '취향저격 선물' 이벤트를 진행한다. 안마의자, 생활가전 등 다양한 행사 상품에 사용할 수 있는 5% 할인 쿠폰을 제공하며, 최대 8만원까지 할인 받을 수 있다.

