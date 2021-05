함평 가축시장, 전남도 내 경매 실적 최고 기록

철저한 방역 최신 시설 편의 제공 등 거래 촉진





[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 지난해 전남도 내 가축시장 15개소 가운데 가장 활발한 경매가 이뤄진 곳은 함평 가축시장인 것으로 나타났다.

코로나19 발생과 확산 방지를 위한 군의 선제적이고 철저한 방역관리와 지난 2017년 자동화 거점 소독시설과 전자경매 시스템 등 최신 시설을 갖춘 현대식 시장으로의 변모가 활발한 시장거래로 이어진 것으로 평가된다.

3일 군에 따르면 지난 한 해 함평 가축시장에서 거래된 한우는 총 10114두로 이를 통해 함평 축협이 가축 경매 수수료로 거둬들인 수입만도 5억 원에 이른다.

특히, 코로나19 악재에도 불구하고 재개장 첫해인 2017년 4월 이후 2020년까지 약 4년간 총 거래 두수는 48905두, 낙찰가는 2151억 원을 기록하는 등 한우농가 소득 창출에 크게 이바지했다.

군 관계자는 “코로나19 예방과 구제역 등 가축전염병 예방을 위해 가축시장 개장 전·후 시설과 차량에 대한 철저한 소독과 마스크 착용 등 방역 수칙을 준수하면서 함평의 가축경매시장이 전국 최고의 가축시장으로 성장할 수 있도록 모든 역량을 집중해 농가소득 증대와 지역 경제 발전에 이바지하도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 1903년 최초 개설돼 120여 년의 역사를 자랑하는 전남의 대표적 가축시장인 함평 가축시장은 지난 2017년 총사업비 15억 원을 투입해 전자경매 시스템을 갖춘 현대식 최신시설로 재개장했으며 매주 화요일 운영되고 있다.

