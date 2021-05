SK매직, 5월 ‘안마의자 특가전’…최대 30% 할인

소파형 고급 안마의자 25% 할인

정수기 등 기존 렌탈고객 5% 추가할인 제공

[아시아경제 김희윤 기자] SK매직은 5월 가정의 달을 맞아 '안마의자 특가전'을 진행한다고 3일 밝혔다.

Sk매직에 따르면 이달 31일까지 공식 온라인몰 'SK매직몰'에서 안마의자 구매·렌털 고객에게 최대 30% 할인된 가격에 상품을 판매한다.

이번 행사에는 신제품 '소파형 고급 안마의자(MMC-145)'가 대폭 할인가에 제공된다. 5월 한달 간 25% 할인가로 구매할 수 있으며, 정수기·공기청정기 등 기존 렌털 고객에겐 5% 추가할인을 더해준다. 소파형 고급 안마의자는 소파 디자인을 적용한 신제품으로 8개의 자동 안마프로그램과 '하체 트리플케어 안마 시스템'이 포함돼 인기를 끌고 있다고 SK매직 측은 덧붙였다.

또 체형 맞춤 마사지 기능이 있는 '3D 돌기볼 입체지압 안마의자'와 12가지 자동안마 프로그램을 갖춘 'NEW프리미엄 4D 마사지 고급형 안마의자'도 20% 할인한다. 아울러 5월 고객에게 10만원 상당의 고급 러그와 설치비, 등록비 등 30만원 상당의 초기비용도 전액 지원한다.

SK매직은 안마의자 특가전과 함께 정수기, 공칭청정기, 식기세척기, 인덕션, 비데 등 주요 렌털 제품도 15% 할인한다. 추첨을 통해 다이슨 v10 카본파이버 펑소기와 닌텐도 스위치 등 푸짐한 사은품도 제공한다.

이철형 SK매직 상품기획3팀 매니저는 "5월 가정의달을 맞아 건강을 선물하려는 고객들의 가격부담을 덜어주기 위해 안마의자 특가전을 마련하게 됐다"며 "이번 행사를 통해 보다 많은 분들이 가족에게 감사의 마음을 전하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr