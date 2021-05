농협은행 "이사철, 계좌이동 서비스 사용하시고 선물 받으세요"

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 이달 31일까지 농협은행 계좌이동 서비스를 신청하는 고객들을 대상으로 '5월에는 오래오(5來5)!'이벤트를 실시한다고 3일 밝혔다.

‘오래오(5來5)’는 5월(5), 계좌이동 서비스를 신청하여 농협은행 고객으로 오시는(來), 505명(5)의 고객을 의미하는 이벤트 명으로 본격적인 이사철에 농협은행으로 이사 오기를 바라는 의미를 담고 있다.

참여 방법은 다른 금융기관 계좌에서 자동납부(계좌간 자동이체·송금 제외)서비스를 이용하는 고객이 이벤트 기간 중에 계좌이동 서비스를 통해 당행 계좌로 자동납부(계좌간 자동이체·송금 제외)를 변경한 후 인터넷뱅킹, 스마트뱅킹 및 올원뱅크 ‘이벤트’탭에서 응모하면 된다.

추첨을 통해 1등 다이슨에어랩(1명), 2등 에어팟Pro(4명), 3등 모바일해피머니상품권 1만원권(100명)을 제공하며, 자동납부 신청건수가 3건 이상인 고객은 플라워박스(300명)를 받을 수 있는 추가 이벤트에 자동 응모된다.

동시에 SNS 홍보 우수고객을 위한 이벤트도 진행한다. 농협은행 페이스북, 인스타그램의 해당 이벤트 페이지에서 리그램 및 댓글을 남긴 고객 중 추첨을 통해 ‘베스킨라빈스 싱글레귤러컵 모바일쿠폰(100명)’을 제공한다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr