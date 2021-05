[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

▲ 생활관장 강창우

▲ 재무처장 겸 기획평가팀장 김학술

▲ 사무처장 겸 총무팀장 조학준

▲ 입학관리팀장 장용철

▲ 취·창업지원팀장 김진동

▲ 교양과정대학 행정팀장 윤상미

▲ 학생지원팀장 박용준

▲ 일반대학원 교학팀장 김영록

▲ 시설운영팀장 옥해문

▲ 산학협력단 행정팀장 장주욱

▲ 대외협력팀장 김진근

▲ 국제교류팀장 김수동

▲ 재정지원사업총괄본부 행정팀장 김태균

▲ 교육혁신지원팀장 박상윤

▲ 기획예산팀장 김대식

▲ 생활관 행정팀장 방현철

