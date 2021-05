에펨코리아 측 "'집단 성폭행' 암시글 관련 수사 협조할 것…조주빈은 회원 아냐"

"'에펨코리아'에 올라온 성범죄글 수사해달라" 靑 청원, 9만여명 동의

"'집단 성폭행' 암시글 올린 작성자, 게시물 딱 1개"

[아시아경제 허미담 기자] 최근 온라인 커뮤니티 '에펨코리아'에 집단 성폭행 암시 글이 올라와 논란이 된 가운데 운영진은 경찰 수사에 적극 협조하겠다는 입장을 밝혔다.

운영진은 2일 공식 입장문을 내고 "'에펨코리아 사이트에 올라온 성범죄글을 수사해주시기 바랍니다'라는 글이 청원으로 올라와 있다"라며 "관련 글 내용의 법적인 부분을 '에펨코리아'에서 판단하기 어려우나, 법적인 것을 떠나서 사이트 규정을 위반할 뿐만 아니라 공서양속을 위반하는 내용으로 이미 삭제하고 영구 차단했다"고 밝혔다.

이어 "해당 글 작성자는 참고로 익명 게시판 외 사이트 전체에 글이 딱 1개 있다"라며 "또 게시물에 불법적인 요소가 있는 경우 경찰에서 수사하고 처벌할 것으로 예상되며, 수사 협조 요청이 있을 경우 최대한 협조할 예정"이라고 강조했다.

앞서 문제의 이용자는 이 커뮤니티에 자신의 여자친구를 강제로 여러 남성과 성관계 시켰다는 글을 올려 논란이 됐다.

특히 이 이용자는 게시물에 "여자친구도 처음엔 많이 울었는데 내 취향이 그렇다니까 이제 그러려니 한다", "내가 어쩌다 하루 잘해주는 기억으로 버티는 듯"이라는 내용의 댓글을 달아 공분을 사기도 했다. 현재 게시물은 삭제됐다.

이와 관련해 지난달 30일에는 이 게시글이 집단 성착취에 해당한다며 즉각 엄벌해달라는 내용의 청원이 올라왔다. 해당 청원은 현재 사전동의 100명 이상을 얻어 관리자가 검토 중이며, 3일 오전 9시30분 기준 9만9770여명의 동의를 받았다.

한편 '에펨코리아' 측은 텔레그램 '박사방'에서 성 착취물을 유포해 징역 40년을 선고받은 조주빈(25)이 커뮤니티 유저라는 의혹에 대해서도 부인했다.

운영진은 "현재 조주빈이 에펨코리아 사용자였다는 허위 사실이 악의적인 목적으로 유포되고 있다"라며 "에펨코리아 회원이었던 적이 아예 없다. 즉, 근거가 없는 악의적인 허위 사실"이라고 반박했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr