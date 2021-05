GS25, LG유플러스 고객에 ‘구독 서비스’ 무료 쿠폰 쏜다

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 이달 LG유플러스 멤버십 고객 대상으로 구독 서비스 더팝플러스 30일 무료 쿠폰을 지급한다고 3일 밝혔다. 무료 쿠폰은 더팝플러스 한끼+ 5만장, 더팝플러스 카페25 5만장 등 총 10만 장으로 선착순 방식으로 지급된다.

LG유플러스 고객은 멤버십 앱에 로그인한 후 이벤트 메뉴에서 더팝플러스 프로모션을 클릭하면 무료 쿠폰을 다운로드할 수 있다. 이후 GS25 더팝 앱에서 로그인과 쿠폰 등록을 하고 더팝플러스 가입하기를 진행하면 할인된 가격으로 구독 서비스 상품을 구입할 수 있다.

더팝플러스란 월 정기 결제를 통해 GS25에서 할인 혜택과 다양한 선물을 받을 수 있는 구독 서비스다. 현재 더팝플러스 한끼+와 더팝플러스 카페25 두 가지 구독 서비스로 운영된다. 더팝플러스 한끼+는 매월 3990원의 이용요금으로 GS25에서 구입 가능한 13개 식사 대용 상품군에 대해 20% 할인받는 구독 서비스다. 가입 후 30일 동안 총 15회 사용이 가능하다.

더팝플러스 카페25는 매월 2500원의 이용요금으로 GS25에서 구입 가능한 원두커피 카페25를 25% 할인받는 구독 서비스다. 원두커피 메뉴와 사이즈에 상관없이 30일 동안 총 60잔의 할인 혜택을 제공받을 수 있다.

GS25 관계자는 “편의점 최초로 통신사와 구독 서비스 제휴를 함으로 LG유플러스 고객분들에게 큰 할인 혜택과 좋은 서비스를 제공할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 다양한 구독 서비스를 출시해 고객분들이 많은 혜택을 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

