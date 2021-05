창원서 블루수소, 제주선 그린수소…두산重 수소사업 '속도'

[아시아경제 김혜원 기자] 두산중공업이 수소사업 다각화에 속도를 내고 있다. 블루수소, 그린수소 등 청정수소 생산을 위한 기술력 확보에 나섰으며 수소가스터빈 개발, 수소 관련 기자재 사업도 강화하고 있다.

두산중공업은 창원에서는 블루수소를, 제주에서는 그린수소를 생산한다. 2022년 완공을 목표로 창원 공장에 건설 중인 수소액화플랜트에서는 블루수소를 생산, 활용할 예정이다. 블루수소는 수소 추출 때 발생하는 탄소를 포집·저장함으로써 탄소 배출을 최대한 줄인 공정을 통해 생산된 수소를 말한다. 두산중공업은 고효율 이산화탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술을 적용해 블루수소를 생산할 예정이다.

풍력 발전을 이용한 그린수소 생산도 제주도에서 차질없이 진행 중이다. 이와 함께 차세대 원전인 SMR(Small Modular Reactor)를 활용한 청정수소 생산도 검토하고 있다. 풍력, 태양광 등 재생에너지와 원자력 발전은 전력 생산 시 탄소 배출이 없어 청정수소 생산을 위한 전력 공급원으로 국내외에서 주목받고 있다.

세계 5번째로 발전용 대형 가스터빈 개발에 성공한 두산중공업은 수소가스터빈 개발 쪽으로도 사업 영역을 확장하고 있다. 수소가스터빈은 수소만 사용하거나, 수소와 천연가스 혼합 연료를 사용한다. 이를 위해 지난해 5월부터 독자기술로 5MW급 수소가스터빈용 수소 전소 연소기 개발을 진행 중이며 이와 병행해 한국기계연구원과는 300MW급 수소가스터빈용 수소 혼소 연소기를 개발하고 있다.

두산중공업은 자회사인 두산메카텍을 통해 수소 기자재 사업을 확장하고 있다. 두산메카텍은 2019년, 매립지, 발전소, 석유화학 플랜트 등에서 발생되는 온실가스를 활용한 수소 생산 기술을 보유한 미국 리카본사에 지분을 투자해 기술 확보에 나섰다. 두산메카텍은 사업 속도를 높이기 위해 올해초 탄소자원화 및 수소사업을 전담하는 HPE(Hydrogen Process Equipment) 사업을 신설했다.

또한 두산중공업은 수소의 저변 확대를 앞두고 수소 충전용 저장용기 개발을 마치고 본격적인 사업화를 준비하고 있다. 정부는 수소경제 로드맵을 통해 2040년 8GW 규모의 수소발전 설비 용량을 확보하겠다는 목표를 밝히면서 2030년 약 194만t, 2040년 약 526만t으로 수소 수요가 증가할 것으로 전망했다. 이 가운데 그레이수소로 분류되는 추출수소는 2030년 50%, 2040년 30%로 줄어드는 데 반해 청정수소 수요는 2030년 약 90만t, 2040년에는 약 360만t으로 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 관계자는 "수소 수요 확대에 발맞춰 기존 사업 역량과 접목되는 다양한 방식의 수소 생산, 기자재 제작·공급을 통해 국내 수소시장을 선점할 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr