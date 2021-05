디셈버앤컴퍼니자산운용, 교보생명에 AI 추천 펀드 서비스 제공

[아시아경제 이민지 기자] 디셈버앤컴퍼니자산운용은 국내 대표 보험사인 교보생명과 제휴를 통해 자산관리 로보어드바이저 시스템을 구축하고 정식 서비스를 실시한다고 3일 밝혔다.

이로써 교보생명 고객들은 변액보험 전 상품은 물론, 퇴직연금 확정기여(DC)형, 개인형 퇴직연금(IRP) 등에서 고도화된 알고리즘 기반 로보어드바이저 서비스를 누릴 수 있게 됐다.

디셈버앤컴퍼니의 AI를 활용하면 고객의 투자 성향과 투자 목적 등에 따른 개인별 맞춤형 자산 배분 전략을 자동으로 추천해준다. 가입 고객이 자산군별 투자 비중을 결정하면 그에 따른 최적의 금융상품을 선별해 주는 것은 물론, 국내외 금융시장 모니터링을 통해 시장 상황에 따른 포트폴리오 리밸런싱을 추천해줘 더욱 성공적인 투자를 도와준다.

또 국내는 물론 세계 각국의 경제 및 증권 데이터를 실시간으로 확인할 수 있으며, 글로벌 금융시장과 관련된 유용하고 다채로운 정보도 제공받을 수 있다.

정인영 디셈버앤컴퍼니자산운용 대표는 “이번 제휴를 통해 교보생명 고객들에게 만족도 높은 변액보험 및 퇴직연금 관리 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “금융권 전반의 굴지의 기업들과의 잇단 제휴로 업계 최고의 기술력을 인정받고 있는 만큼 계속해서 기술 고도화에 힘쓰겠다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr