경기도, 이달부터 여름 성수기 대비 '하천·계곡 합동 점검'

5. 3~9. 30 주요 하천·계곡 대상

7. 1~8. 31 주말 포함 집중 점검

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 이달부터 여름 성수기를 앞두고 청정 하천·계곡 유지 관리를 위해 시·군과 합동점검을 한다.

도는 3일 "여름 휴가철 방문객 이용 불편 최소화를 위해 임시주차장이나 간이 화장실 등 필수 편의시설이 5월 전까지 갖춰질 수 있도록 사업 추진 상황을 점검할 계획"이라며 이같이 밝혔다.

도는 특히, 여름 성수기인 7월 1일부터 8월 31일까지는 주말에도 집중 점검을 할 계획이다.

대상은 편의 시설, 쓰레기 불법 투기 방지, 불법 시설물 및 폐기물 적치, 불법 점용 및 미신고·무등록 불법 영업 행위, 하천·계곡 일원 산림 내 불법 행위 등이다.

가장 많이 붐빌 것으로 예상되는 포천 백운계곡, 양주 장흥계곡, 가평 조종천 등 9개 시·군 13곳에 대해서는 필수 편의 시설 설치 상황과 불법 행위를 집중적으로 점검한다.

불법 영업 행위에 대해서는 관련법에 따라 철거와 함께 관할 시·군에 통보하고, 미비점 등 개선이 필요한 부분은 계도를 통해 즉시 조치할 수 있도록 관리 감독을 강화할 계획이다.

이와 함께, 특별사법경찰관은 7월 중 불법 점용과 영업행위에 대한 집중 수사를 벌여 고질적 위반자는 형사 입건하는 등 강력히 대응할 방침이다.

점검반은 도 특사경을 비롯해 하천과, 산림과, 식품 안전과, 시·군 하천·계곡 점검 담당, 하천 감시원 등으로 구성했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr