어버이날 선물 선호도 1위는 '현금'…78%는 "직접 전달할 것"

티몬, 고객 700명 대상 설문조사 결과

[아시아경제 김보경 기자] 온라인 쇼핑객 10명 중 6명 이상은 어버이날 선물로 '현금'을 선호하는 것으로 나타났다.

티몬은 지난 27일부터 나흘간 고객 700명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 어버이날 드리고 싶은 선물 1위는 현금(64%)으로 집계됐다고 3일 밝혔다. 이어 홍삼 등 건강식품(14%), 패션상품(7%), 건강가전(5%) 등의 순으로 조사됐다.

특히 받고 싶은 선물에서도 60%가 현금을 선택해 가장 높은 선호도를 보였다.

다만 세대별 차이는 있었다. 1020세대는 직접 고른 선물을, 3050세대는 현금을 선택했다. 연령대별로 살펴보면 현금의 경우 50대가 69%로 가장 높았고, 40대 68%, 30대 63% 순이었다. 반면 1020세대는 건강식품 등 직접 고르는 선물의 선택 비중이 60% 가량으로 현금보다 20%포인트 높아 연령대별 차이를 보였다.

예산 규모도 설 명절보다 어버이날이 더 컸다. 응답자의 절반이 1인당 평균 선물 비용으로 10만원 초과 20만원 이하를 선택했다. 이어 10만원 이하(35%), 20만원 초과 30만원 이하(12%) 순으로 나타나며, 지난 설 선물(10만원 미만 84.6%)과 비교해 평균 2배이상 더 많이 지출하는 것으로 나타났다.

또 응답자의 78%는 '선물을 직접 전달하겠다'고 답했다. 택배 등 비대면 전달보다 4배 더 높게 나타났다. 실제 어버이날의 의미를 묻는 항목에서 응답자의 63%가 '어버이날이 부모님께 고마움을 전하는 중요한 날'이라 답하며 이를 뒷받침했다. 이들의 주요 선물 구매 경로는 티몬 등 모바일/온라인 쇼핑 채널(70%)이 압도적이었다.

한편 티몬은 '가정의 달 선물' 기획전을 21일까지 진행한다. 매일 4종의 상품을 특가로 추천해 소비자들의 편리한 선물 준비를 돕는다. 여기에 최대 10%의 할인 쿠폰도 준비했다. 비씨, 하나카드를 이용할 경우 해당 기획전에서 5만원 이상 구매 시 사용 가능한 최대 5000원 할인쿠폰을 지급한다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr