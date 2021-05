[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ SK머티리얼즈=올해 1분기 매출 2617억원으로 전년 동기 대비 23.2% 증가, 영업이익 621억원으로 전년 동기 대비 17% 증가했다고 공시

◆ 에코프로비엠=종속회사 에코프로이엠에 대해 1000억원 규모 채무보증 결정

◆ 에코프로비엠=올해 1분기 매출 2632억원으로 전년 동기 대비 57% 증가, 영업이익 178억원으로 전년 동기 대비 102.2% 증가했다고 공시

◆ 파트론=올해 1분기 매출 3327억원으로 전년 동기 대비 25% 증가, 영업이익 158억원으로 전년 동기 대비 32.7% 증가했다고 공시

