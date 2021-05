포포인츠 바이 쉐라톤 서울역&명동에 '조선' 붙는다…리네이밍 기념 패키지도

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트가 운영하는 비즈니스 호텔 '포포인츠 바이 쉐라톤' 서울역과 명동이 '조선' 브랜드를 달고 새롭게 태어난다.

포포인츠 바이 쉐라톤 서울역과 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 명동은 5월부터 사업장 명을 '포포인츠 바이 쉐라톤 조선, 서울역'과 '포포인츠 바이 쉐라톤 조선, 서울 명동'으로 변경한다고 1일 밝혔다. '조선' 브랜드를 사업장명에 직접 표기함으로서 조선호텔앤리조트가 운영하는 호텔임을 명확히 하고 조선 브랜드로서의 책임을 강화한다는 계획이다.

조선호텔앤리조트는 두 호텔의 리네이밍을 기념해 조선호텔앤리조트를 아우르는 부대시설 이용 혜택을 담은 클럽조선 리워드 회원 전용상품 '일석이조 패키지'와 '1+1 프로모션'을 오는 3일부터 18일까지 판매한다.

일석이조 패키지는 포포인츠 조선 서울역과 포포인츠 조선 명동 호텔에서 1박 객실 숙박 시 오후 2시 레이트 체크아웃과 2인 조식 뷔페 50% 할인, 조선호텔앤리조트의 식음업장에서 사용할 수 있는 식음할인권(2만원), 서울 소공동에 위치한 웨스틴 조선 서울의 수영장 이용권(2인, 월~목 오전 입장권) 혜택을 담았다. 수영장 이용권은 투숙 가능 기간인 5월3일부터 7월14일 내 월요일부터 목요일까지 오후 12시 이전 입장 시 사용 가능하다.

해당 패키지 판매가격은 슈페리어룸 기준으로 포포인츠 조선 서울역 12만5000원(세금·봉사료 포함), 포포인츠 조선 명동 12만9000원(세금·봉사료 포함가)이다. 조선호텔앤리조트 공식 홈페이지 또는 유선으로 예약 가능하다.

클럽 조선의 무료회원인 리워드 고객 대상 판매 상품으로 신규 가입 시 제공되는 객실 1만원 할인권도 중복 사용 가능하다.

객실 1+1 프로모션은 포포인츠 조선 서울역과 포포인츠 조선 명동 호텔의 룸온리 상품으로 1+1 투숙이 가능하며 투숙기간 내 각각 일자를 지정해 1박씩 이용할 수 있다. 해당 패키지는 1+1 총 2박을 9만6800원(세금·봉사료 포함가)이다. 두 호텔을 모두 이용 가능하며 유선 또는 이메일로 예약 가능하다.

