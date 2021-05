[아시아경제 김대현 기자] 미국 위스콘신주의 한 카지노에서 총격 사건이 발생해 용의자를 포함해 3명이 숨진 것으로 전해졌다.

AP통신 등 미국 언론에 따르면 해당 사건은 1일(현지시간) 오후 7시30분쯤 미국 위스콘신 그린베이 서쪽의 오네이다 카지노에서 발생했다.

현지 경찰은 용의자가 총을 들고 자신을 화나게 한 상대를 찾으러 카지노에 들어갔지만, 상대가 없단 사실을 알고 그 동료와 친구들에게 총을 쏜 것으로 파악하고 있다.

이에 따라 2명이 숨지고 1명이 중상을 입었으며, 용의자는 현장에 출동한 경찰에 의해 사살됐다.

