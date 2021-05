확진자 폭증 인도에 러 '스푸트니크 V' 백신 첫물량 도착

[아시아경제 박병희 기자] 코로나19 확진자가 폭증하고 있는 인도에 러시아 백신 '스푸트니크 V'가 처음 공급됐다.

타스 통신에 따르면 지난달 중순 인도 보건 당국의 긴급 사용 승인을 받은 스푸트니크 V 1차 공급분이 1일(현지시간) 인도 남부 도시 하이데라바드 공항에 도착했다.

발신자는 스푸트니크 V 백신 해외 공급 및 생산을 담당하는 러시아직접투자펀드(RDIF)였다. 정확한 공급 물량은 알려지지 않았다.

모스크바 주재 인도 대사는 앞서 이달 초에 스푸트니크 V 백신 15만~20만 도스(1회 접종분), 이달 말까지 약 300만 도스를 도입할 예정이라고 밝힌 바 있다.

스푸트니크 V는 인도가 사용할 세 번째 코로나19 백신이다.

지금까지는 인도 현지에서 생산되는 아스트라제네카(AZ)사의 코비실드(Covishield) 백신과 현지 업체 바라트 바이오테크가 자체 개발한 코백신(Covaxin)이 투입돼 왔다.

인도는 또 자국에서 스푸트니크 V 위탁생산도 할 예정이다. 앞서 RDIF는 인도의 5개 제조사와 연간 8억5000만 도스의 스푸트니크Ⅴ 백신 위탁생산 계약을 체결했다.

