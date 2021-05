버핏 "부양책 덕분에 美 경제 부활…애플 주식 엄청 싸"

[아시아경제 박병희 기자] '투자의 귀재' 워런 버핏(90) 버크셔해서웨이 회장은 1일(현지시간) 로스앤젤레스(LA)에서 개최한 버크셔해서웨이 연례 주주총회에서 미국 경제가 정부의 적극적인 부양책에 힘입어 "부활했다"고 진단했다.

야후파이낸스 등에 따르면 버핏은 중앙은행인 연방준비제도(Fedㆍ연준)의 완화적인 통화 정책과 의회가 통과시킨 대규모 재정 패키지를 언급하면서 "놀랍도록 효율적인 방식으로 경제가 부활했다"고 말했다. 버핏은 "정책들이 효과를 거뒀다면서 "미 경제의 85%가 초고속으로 달려가고 있다"고 진단했다.

버크셔의 주주 총회는 코로나19 상황을 고려해 2년 연속 온라인 형식으로 진행됐고, 올해 주총은 아후파이낸스를 통해 생중계됐다.

버핏은 애플 투자로 지난해 상당한 평가이익을 올렸지만 일부 지분을 매도한 것을 후회하기도 했다.

버크셔는 지난해 4분기 보유한 애플 주식 중 3.7%를 매각했다. 3월 말 현재 버크셔해서웨이가 소유한 애플 주식은 1110억달러(약 124조원) 상당이다.

버핏은 "우리는 애플을 살 기회를 얻었고 작년에 일부 주식을 팔았다"면서 "그건 아마도 실수인 것 같다"고 말했다. 그는 애플 주식이 "엄청나게 싸다"면서 "애플 제품들은 사람들에게 없어서는 안 될 필수품"이라고 극찬했다. 이어 "애플 제품이 사람들의 삶에서 차지하는 부분은 어마어마하다"면서 "사람들에게 자동차와 애플 중 하나를 포기하라고 한다면 자동차를 포기할 것"이라고 덧붙였다.

지난해 주총에서 항공주 전량 매도 사실을 밝혔던 버핏 회장은 이후 해당 주식들의 급등으로 비판에 휩싸였으나, 이날도 "난 여전히 항공주를 사고 싶지 않다"며 관심이 없다고 못 박았다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr