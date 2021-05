[아시아경제 박종일 기자] 강남구청 통합노조 상위단체인 공공서비스노동조합총연맹(공공노총)과 한국노동조합총연맹(한국노총)의 공식통합을 통해 140만의 조합원을 확보, 제1노총으로서의 지위를 획득했다.

임성철 통합공무원노조 서울시본부장은 노동절인 1일 "공무원노조와 교사노조가 주축인 공공노총과 한국노총이 통합함으로써 이제 정부교섭에 대한 주도권을 확보하게 됐다"고 밝혔다.

또 "현재 한국노총의 공무원조직으로는 우정노조, 교육연맹, 광역연맹(공무원연맹으로 전환 예정) 등이 있다"며 "강남구청 노조활동에서는 조합원 수가 크게 문제가 되지 않았지만 본부차원에서 활동할때는 소수 노동조합으로 무시와 발언권 제약이 많았던 건 사실"이라고 전했다.

이어 "앞으로 한국노총 내‘공무원교원 위원회’를 설치하고 노동조합운동의 정신과 의미가 퇴색되지 않도록 끊임없이 노력할 예정"이라고 밝혔다.

