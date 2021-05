[포토]오승록 노원구청장, 노원 청년정책 네트워크 발대식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 24일 오후 2시 노원구청 대강당에서 열린 2021 노원 청년정책 네트워크 발대식에 참석했다.

이날 행사는 1부 청정넷 위원 위촉장 수여, 구청장 인사말씀, 발대식 세리머니를 시작으로 2부에서는 분과별 자기소개와 분과장 선출, 분과모임 운영 일정 논의를 위한 워크숍으로 진행됐다.

구는 청년의 다양한 욕구와 의견을 반영한 현실적인 아이디어를 발굴해 청년정책에 반영, 정책을 추진하기 위한 참여와 소통의 창구 역할을 할 청년 네트워크를 구성해 운영한다.

노원 청정넷 위원은 참여, 일자리, 문화예술, 주거, 기후?환경 등 8개 분과에 100여명이 위촉됐다. 이들은 오는 5월부터 11월까지 청년 관련 정책 의제 발굴 및 제안, 공론장 운영 등 역할을 담당하게 된다.

오승록 노원구청장은 “청년들을 직접 만나볼 기회가 많지 않았는데 이 자리를 통해 청년들을 만나게 돼 반갑다”면서 “앞으로 청년들의 목소리를 낼 수 있는 청년 네트워크를 통해 내 주변을 변화 시킬 수 있는 좋은 아이디어와 정책을 내주길 바란다”고 말했다.

