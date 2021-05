오세훈 "노동복지 끌어올리는 것이 공정과 상생의 가치"

자신의 페이스북을 통해 밝혀…전일 오후 장위동 철거 현장 매몰 사고 찾아

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 노동자의 날인 1일 장위동 철거 현장 매몰 사고를 두고 위험하고 힘든 일을 하는 노동자일수록 더욱 단단한 안전판을 만들어주는 것이 공생이며 노동복지를 끌어올리는 것이 공정과 상생의 가치라고 언급했다.

오 시장은 이날 본인의 페이스북에서 전일 장위동 철거현장에서 노동자 한 분이 매몰되는 사고가 있었다면서 "노동자의 날을 하루 앞둔 날에 일어난 장위동 사고는 많은 생각을 하게 한다"고 했다.

그러면서 "더 이상 소중한 생명이 안전장치 없는 환경에서 일을 하다가 목숨을 잃는 일은 없어야 한다"면서 "지난해 한 해 동안만 882분, 하루에 두세명 꼴로 일터에서 목숨을 잃었다. 이는 법적 제도적 안전망의 사각지대 문제가 지속되고 있음을 의미한다"고 강조했다.

오 시장은 전일 오후 7시 10분께 장위동 사고 현장을 찾아 사고수습 과정을 점검했다. 이 사고로 작업자 1명이 지하 3층으로 추락해 매몰됐다.

오 시장은 공생과 상생은 특별한 것이 아니라고 운을 떼면서 청소노동자 문제, 택배 노동자와 아파트 간 갈등에 대해서 언급했다.

그는 "위험하고 힘든일을 하는 노동자일수록 더욱 단단한 안전판을 만들어주는 것이 공정이고 위험하고 힘든 일을 하는 노동자가 더 손해보지 않게 사회가 힘쓰는 것이 상생"이라면서 "청소노동자의 근무환경을 좋게 만들어 드리는 것이 공정이고 택배 기사와 아파트 간 분쟁 해결이 상생"이라고 말했다.

이어 "노동복지를 한 단계 끌어올려 그 누구도 힘들고 아프지 않게 하는 것이 바로 공정과 상생의 가치"라면서 "서울시는 사각지대 노동자에 대한 '그물망 지원'을 기치로, 노동자 안전과 건강보호를 위하여 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr