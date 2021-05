SSG닷컴 "트레이더스 '티 스탠다드' 인기…이달 무료배송 도입"

이마트 트레이더스가 만든 PL브랜드 '티 스탠다드'

지난해 9월 20여종 판매 시작, 올 4월 80여종 확대

'마이워터' 생수 판매 시작…10만원 이상 구매 시 무료배송

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴은 트레이더스가 만든 자체 브랜드 '티 스탠다드(T STANDARD)' 매출이 올들어 매월 평균 20% 이상 성장하고 있다고 2일 밝혔다. 3월 매출은 2월 대비 35%, 4월 매출은 3월 대비 21% 늘었다.

'티 스탠다드'는 지난해 9월 이마트 트레이더스가 만든 PL 브랜드로 '트레이더스가 만든 상품 선택의 기준'이라는 의미를 담고 있다. SSG닷컴 트레이더스몰에서는 지난해 9월 20여종 상품으로 첫 판매를 시작했으며 올 4월 80여종으로 늘려 다양한 상품을 고객에게 선보이고 있다. 식품, 가공, 일상, 가전, 스포츠 등 취급 카테고리도 확대됐다.

'티 스탠다드'는 상품 주요 속성에 집중해 품질을 높인 것이 특징이다. 핵심 원재료를 증량하거나 새로 추가하고 상품 편의성 등 기능을 강화했다. 트레이더스만의 대단량 운영, 저마진 정책, 대량 매입 등을 통해 가격 경쟁력을 확보하고 가성비를 높였다.

지금까지 '티 스탠다드' 상품 중 가장 많이 팔린 것은 '1A 우유'다. 1A등급 국산원유 100%를 담아 2.3ℓ 3980원, 3ℓ 5080원에 판매, 누적 판매량 14만개를 넘어섰다.

SSG닷컴은 지난달 5일부터 서울우유와 함께 만든 '티 스탠다드 마이밀크 2.4ℓ'를 기존 트레이더스에서 판매하는 서울우유보다 ℓ당 17% 가량 저렴한 4680원에 판매를 시작했다. 이 제품은 판매 시작과 동시에 '티 스탠다드' 4월 매출 1위 상품으로 올라섰다. '자이언트 키친타월(100매×12롤)', '미국산 볶음 아몬드(1㎏)' 등도 인기다.

지난달 5일부터는 20여종 미네랄이 함유된 '티 스탠다드 마이워터' 생수 3종 온라인 판매를 시작했다. 2ℓ 6입을 1880원, 500㎖ 20입을 3150원, 300㎖ 30입을 4980원에 판매한다. 트레이더스 쓱배송으로 받아볼 수 있다.

5월부터 한시적으로 트레이더스 전 상품 대상 10만원 이상 구매시 무료배송 이벤트를 실시한다. 트레이더스 점포 쓱배송 및 점포 택배배송 모두 해당된다. 횟수 제한 없이 무제한 이용 가능하다.

이명근 SSG닷컴 그로서리담당은 "트레이더스몰은 대용량 오프라인 매장 상품을 온라인에서 그대로 구매할 수 있어 지난해 기준 2019년 대비 매출이 60% 이상 크게 신장하며 좋은 흐름을 보이고 있다"며 "트레이더스가 엄선한 가성비 좋은 '티 스탠다드' 상품을 온라인에서 다양하게 계속 선보이겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr