[아시아경제 조성필 기자] 30일 오후 3시 30분께 서울 성북구 장위10구역 철거 공사 현장에서 건물이 붕괴했다.

소방당국에 따르면 이 사고로 현장 노동자 1명이 매몰된 것으로 추정된다. 소방당국 관계자는 "붕괴 규모가 큰 편이어서 수색 작업 중"이라고 밝혔다.

