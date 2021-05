"대형마트에 샴푸·바디워시 리필 매장 들어선다"

이마트, 자양점에 '아모레스토어 헤어&바디' 오픈

'샴푸·바디워시 리필 스테이션' 선보여…대형마트 최초

기존 세제 리필 자판기 ' 에코 리필 스테이션' 9호점 열어

[아시아경제 김유리 기자] 이마트는 자양점에 '아모레스토어 헤어&바디' 1호점을 오픈하며 '샴푸·바디워시 리필 스테이션'을 국내 대형마트 최초로 선보인다고 2일 밝혔다.

'아모레스토어 헤어&바디'는 아모레퍼시픽이 운영하는 헤어, 바디용품 전문점이다. 60여종의 특화 상품과 '샴푸·바디워시 리필 스테이션', 고객 맞춤형 향 추천 공간 '센트 아뜰리에(SCENT ATELIER)'로 구성됐다.

이마트 자양점에 도입된 '샴푸·바디워시 리필 스테이션'에서는 아모레퍼시픽에서 개발한 향 특화 샴푸 3종과 바디워시 7종을 리필 형식으로 판매한다.

맞춤형 화장품법에 따라 맞춤형 화장품 조제 관리사가 상주하며 직접 제품을 리필 해준다. 버려진 플라스틱을 재활용해 만든 PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스틱 전용 리필 용기(개당 500원)에 300㎖·500㎖ 용량을 선택해 구매할 수 있다.

처음 '샴푸·바디워시 리필 스테이션'에 방문하면 리필 용기를 구매해 원하는 상품을 선택, 충전하면 된다. 상품을 모두 사용한 후에는 고객이 직접 용기를 세척, 건조 시킨 후 매장을 방문하면 맞춤형 화장품 조제 관리사가 용기를 살균해 재충전해준다.

이마트는 전용 리필 용기만 있으면 샴푸와 바디워시를 여러 번 충전할 수 있어 일상 속에서 플라스틱 사용을 줄이고 환경 보호에 쉽게 동참할 수 있다는 점에서 의의가 있다고 설명했다. 대표 상품으로 해피바스 로지 페탈퍼퓸 바디워시를 300㎖ 리필 시 5940원에, 500㎖ 리필 시 9900원에 구매할 수 있다. 미쟝센 뉴퍼펙트 샴푸는 300㎖ 리필 시 3540원, 500㎖ 리필 시 5900원에 구매 가능하다.

'아모레스토어 헤어&바디' 매장에는 태블릿PC를 활용한 설문을 통해 43가지 향 중 고객에게 어울리는 향을 매칭해주고 해당 향을 담은 상품까지 추천하는 '센트 아뜰리에' 공간을 도입했다. 고객이 직접 원하는 향과 그에 맞는 상품을 고를 수 있는 체험형 공간이다.

이마트는 '아모레스토어 헤어&바디' 오픈을 기념해 리필 용기 2000개를 선착순으로 무료 증정한다. 구매 금액에 따른 증정 혜택 및 재충전 방문 시 추가 할인 프로모션을 진행한다.

한편 이마트가 지난해 9월 대형마트 최초로 선보인 세탁세제·섬유유연제 리필 자판기 '에코 리필 스테이션' 9호점이 지난달 22일 지구의 날을 기념해 이마트 청계천점에 추가로 문을 열었다. '에코 리필 스테이션'은 현재 이마트 6개점, 트레이더스 3개점으로 고객 접점을 넓혔다. 이용 고객도 지난해 11월 1000여명에서 올해 3월 2300여명까지 2배 이상 늘었다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr