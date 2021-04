[아시아경제 이민지 기자] SBI핀테크솔루션즈 SBI핀테크솔루션즈 950110 | 코스닥 증권정보 현재가 9,090 전일대비 50 등락률 -0.55% 거래량 88,589 전일가 9,140 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 SBI핀테크솔루션즈, 블록체인 테마 상승세에 5.2% ↑한국거래소, 인터파크·지니뮤직 등 15개사 코스닥 공시우수법인 선정개미 1조4000억원 순매수에도…코스피 3100선 후퇴(종합) close 는 4분기 영업손실 15억원을 기록해 전년동기대비 적자전환했다고 30일 공시했다. 매출액은 10% 줄어든 227억원을 기록했고 순손실은 20억원으로 집계뙜다.

의 결산월은 3월이다.

