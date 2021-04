17개 연구개발특구, 5년 내 규모·매출액 두 배로 키운다

정부, 4대 정책 과제 제시...."변화된 환경 맞춰 방향 제시"

[아시아경제 김봉수 기자] 정부가 전국에 산재한 17개 연구개발특구들을 저탄소ㆍ디지털 경제 선도, 벤처ㆍ창업 생태계가 구축된 곳으로 육성한다. 규제 완화, 개방형 네트워크 구축 등도 정책 목표로 제시했다.

과학기술정보통신부에 따르면, 대통령 직속 국가과학기술자문회의는 30일 오후 심의회의를 열고 이같은 내용의 제4차 연구개발특구 육성종합계획을 확정했다. 연구개발특구는 공공기술 사업화 핵심 거점 지구로, 대덕을 비롯해 광주 등 5개 대형 광역 특구, 기술 핵심 기관 중심의 구미ㆍ군산ㆍ김해 등 12개 강소 특구 등 총 17개가 지정돼 있다.

정부는 이들 17개 특구들을 K뉴딜 시대 대전환을 이끄는 '국가대표 연구개발(R&D) 혁신 메가클러스터'로 도약시킨다는 방침이다. 이를 위해 저탄소ㆍ디지털 경제 선도, 벤처ㆍ창업하기 좋은 생태계 구축, 규제에 자유로운 혁신 환경 조성, 상생ㆍ협력을 위한 개방형 네트워크 구축 등을 4대 정책 목표로 제시했다.

이를 통해 정부는 특구내 매출액을 지난해 기준 54조원에서 2025년까지 100조원으로 늘릴 계획이다. 기업수도 6782개에서 1만개로, 코스닥 등록기업 수도 99개에서 150개로, 기술이전건수도 4686건에서 8000건으로 대폭 증가하도록 지원할 예정이다.

과기정통부는 "2005년 특구 제도 도입 후 그동안엔 확대 지정, 기술이전ㆍ사업화 기반 구축 등 대덕특구 모델의 전국 확산에 중점을 두었다"며 "이번에는 대내외 과학기술 혁신 환경의 변화 속에서 공공기술 기반의 혁신 생태계 활성화를 위해 연구 개발 특구가 나아가야할 방향을 제시한 것"이라고 설명했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr