[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 이광일 전남도의원(더불어민주당·여수1)은 제351회 임시회 발언을 통해 “폐교가 매각이나 임대될 때 주민 의견을 듣고 동의받는 절차를 법에 보장할 것을 국회와 교육부에 건의했다”고 30일 밝혔다.

이광일 의원에 따르면 전남지역 폐교 833개 중 681개(81.7%)가 매각이나 임대되었고 나머지 152곳 중, 107개(70.3%)가 매각 또는 임대할 예정이다

이 의원은 “전남지역 대부분 폐교가 매각이나 임대되는 현실에서 주민 의견이 소외되고 있다”며 “주민 의견 청취와 동의 절차를 법으로 보장해야 한다”고 강조했다.

그러면서“폐교는 지역의 역사가 깃든 지역의 유산이다”며 “지역의 유산을 주민에게 돌려주고 폐교가 지역사회 발전을 위해 활용될 수 있도록 법이 보장해야 한다”고 주장했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr