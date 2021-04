[아시아경제 이민지 기자] 아이센스 아이센스 099190 | 코스닥 증권정보 현재가 28,100 전일대비 550 등락률 -1.92% 거래량 86,335 전일가 28,650 2021.04.30 11:22 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"아이센스, 연속혈당측정기 시장 진출하면 퀀텀 점프"'항아리형 경제' 향해…중견기업, 독·러·이스라엘과 소·부·장 협력아이센스, 3Q 영업익 91억…전년比 10%↑ close 는 1분기 영업이익으로 80억원을 기록해 전년동기대비 6% 늘었다고 30일 공시했다. 매출액은 525억원으로 17% 증가했고 순이익은 65억원으로 2% 줄었다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr