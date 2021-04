시몬스 침대, 가정의 달 맞아 숙면 선물 제안

가정의 달 맞아 부모, 자녀, 친구 등에게 숙면 선사할 기회

[아시아경제 김종화 기자]수면 전문 브랜드 시몬스가 가정의 달을 앞두고 언택트 선물 아이템을 추천한다. 어린이날·어버이날·스승의 날 등 각종 기념일이 몰려 있는 5월, 소중한 이들에게 스마트폰으로 쉽고 간편하게 감사와 사랑의 마음을 전할 수 있도록 하기 위함이다.

시몬스 침대는 언제 어디서나 시몬스의 최상의 수면환경을 조성할 수 있는 'N32 토퍼 매트리'를 추천했다. 시몬스 고유의 기술력과 고급 원자재를 사용한 프리미엄 토퍼 매트리스로 패밀리 침대는 물론 캠핑과 차박 등 야외활동에서도 활용도가 높고, 여기에 프리미엄 침대의 대명사인 시몬스를 쉽게 경험할 수 있어 남녀노소 누구에게나 가정의 달 선물로 제격이다.

카카오톡 선물하기 접속 후 상단 검색창에 '시몬스'를 입력하거나, 홈 상단 '브랜드' 탭의 '리빙/꽃배달' 테마에서 '가구/DIY'를 선택하면 찾을 수 있다. 또 자사 몰과 GS샵, SSG닷컴, 현대H몰 등 주요 인터넷 쇼핑몰에서도 만나볼 수 있다.

'숙면 베개'로 잘 알려진 '뷰티레스트 비스코 포켓스프링 베개'는 가족과 친지 및 친구, 지인 등에게 부담 없이 선물할 수 있는 아이템이다. 시몬스 고유의 포켓스프링 기술이 동일하게 적용된 이 베개는 사용자의 미세한 움직임에도 즉각 반응해 목 주위를 균형 있게 지지해 주며 탁월한 통기성으로 쾌적한 수면환경을 조성하는 데 도움을 준다. N32 토퍼 매트리스와 마찬가지로 카카오톡 선물하기를 통해 구매할 수 있다.

시몬스 침대는 N32 토퍼 매트리스와 뷰티레스트 비스코 포켓스프링 베개 외에도 90여 종의 제품을 카카오톡 선물하기를 통해 선보이고 있다.

한편, 시몬스는 전국 시몬스 매장에서 예비 및 신혼부부들을 위한 '웨딩 프로모션'을 진행 중이다. 프리미엄 매트리스는 최대 18%, 특정 프레임 및 룸 세트는 최대 30% 할인되며 신제품 프레임과 소파, 테이블 등도 10% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

또, 자녀 방에 어울리는 슈퍼싱글(SS) 사이즈 매트리스를 할인하는 '슈퍼싱글 프로모션'도 한창이다. 특정 프리미엄 슈퍼싱글 매트리스의 경우 웨딩 프로모션과 중복 적용이 가능해 혜택은 더욱 커진다.

