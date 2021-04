[특징주]대우조선해양, 52주 신고가 경신

[아시아경제 이선애 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 35,750 전일대비 1,050 등락률 +3.03% 거래량 904,390 전일가 34,700 2021.04.30 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-23일LNG탱크 경험으로 액체수소 탱크 개발…기계연·대우조선 등 맞손[특징주] 봄바람 맞은 조선株 close 이 강세다.

30일 오전 9시25분 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 35,750 전일대비 1,050 등락률 +3.03% 거래량 904,390 전일가 34,700 2021.04.30 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-23일LNG탱크 경험으로 액체수소 탱크 개발…기계연·대우조선 등 맞손[특징주] 봄바람 맞은 조선株 close 은 전일대비 4.32% 오른 3만6200원에 거래되고 있다. 이날 3만7400원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신했다.

이날 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 35,750 전일대비 1,050 등락률 +3.03% 거래량 904,390 전일가 34,700 2021.04.30 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-23일LNG탱크 경험으로 액체수소 탱크 개발…기계연·대우조선 등 맞손[특징주] 봄바람 맞은 조선株 close 을 비롯해 한국조선해양, 현대미포조선, 삼성중공업 등 전반적으로 조선주들이 상승세를 보이고 있다. 연간 수주 목표 달성 가능성 전망 등이 호재로 작용한 것으로 풀이된다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr