우리銀, 환경산업기술원과 녹색금융 확산 업무협약 체결

[아시아경제 이광호 기자]우리은행은 ESG(환경·사회·지배구조) 책임경영 강화를 위해 한국환경산업기술원과 '녹색금융 확산 및 우수 환경기업 육성·지원을 위한 온택트 업무협약'을 체결했다고 30일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 녹색금융 활성화를 위한 홍보활동 공동 전개 및 ESG 우수기업 육성을 위한 금융지원 등 협력을 강화해 나가기로 했다.

우리은행은 환경산업기술원이 기업의 온실가스, 오염물질 배출량, 환경인증 실적 등을 종합 평가해 제공하는 3만8000여개 기업의 환경성 평가등급을 토대로 5월부터 ESG 우수기업 전용상품을 출시해 대출금리 및 수수료 우대 혜택을 제공할 계획이다.

우리은행 관계자는 "이번 협약으로 ESG 우수기업 대상 다양한 금융지원을 통해 녹색금융 활성화에 동참하고자 한다"며 "앞으로도 탄소중립 실현과 기후변화 위기대응으로 ESG경영을 적극 실천해 나갈 것"이라고 말했다.

