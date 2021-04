[e공시 눈에 띄네] 코스닥-29일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ RFHIC=시설자금과 운영자금, 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 883억원 규모로 유상증자 결정

◆ 매커스=와이아이케이 주식회사와 204억원 규모로 비메모리 반도체 납품 계약을 체결했다고 공시.

◆ 청보산업=현저한 시황변동에 대해 주식분할 결정과 회사 분할 결정을 검토하고 있으나 아직 확정된 사항은 없다고 밝혀.

◆ 글로벌텍스프리=투자수익 실현 및 현금 유동성 확보를 위해 메디프론디비티 주식을 105억원 규모로 처분했다고 공시.

◆ 압타머사이언스=티씨엠생명과학으로부터 63억 규모로 토지와 건물을 양수하기로 했다고 공시. 신약 연구 역량 강화와 서비스매출 확대를 위한 것.

◆ 캐리소프트=현저한 시황변동 관련 공시할 중요한 정보가 없다고 공시.

