롯데온, 온세상 명품 행사…최대 35% 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 2일까지 론칭 1주년 기념 행사로 ‘온세상 명품’ 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다. 이번 행사에는 병행 수입으로 확보한 인기 명품 브랜드 약 20만개 상품을 최대 35% 할인된 가격에 판매하며 행사 마지막 날인 2일에는 톰브라운 클러치와 메종 마르지엘라 반지 6종을 타임딜 상품으로 준비했다.

롯데온은 프라다, 구찌, 버버리 등 인기 있는 명품 브랜드 30개를 선정해 최대 35% 할인 판매한다. 할인가에 더해 온세상 새로고침 행사에서 제공하는 최대 20% 할인 쿠폰 적용이 가능하며, 일부 상품에 한해 카드사별 추가 10% 할인 혜택도 받아볼 수 있다. 대표적인 상품으로 올해 신상품인 구찌 GG 마몬트 스몰 마틀라세 숄더백, 프라다 비텔로 더블짚 크로스백, 버버리 햄프셔 체인 크로스백 등이 있다.

롯데온은 2030세대를 겨냥해 최근 주목받고 있는 신규 명품 브랜드 상품을 대폭 강화해 컨템포러리 브랜드 기획전을 준비했다. 대표적으로 30대 여성 직장인들이 선호하는 르메르 카메라백 미니, 매일 부담없이 착용하기 좋은 데일리 명품으로 인기 있는 A.P.C. 하프문백 미니 등 인기 상품 구매 시 대 15% 할인 혜택을 제공한다. 또한 오는 2일 0시부터는 타임딜 행사를 진행해 톰브라운 삼선탭 클러치 S를 20개 한정으로 최종 혜택가 35만9180원에 판매하며, 메종 마르지엘라 넘버링 6종을 최대 15% 할인된 가격에 선보인다.

롯데온 관계자는 “롯데온이 1주년을 맞아 준비한 온세상 새로고침의 일환으로 명품 할인 행사를 준비했다”며 “전통 명품부터 젊은 층 사이에서 인기를 끌고 있는 컨템포러리 명품까지 다양한 상품을 저렴하게 선보인다”고 말했다.

