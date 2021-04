아파트 단지서 아동 성추행한 목사 "만진 건 사실이지만 나쁜 뜻 없었다"

[아시아경제 김소영 기자] 아파트 단지에서 어린이 2명을 강제추행한 40대 목사가 경찰에 붙잡혔다.

29일 경기북부경찰청 여성청소년범죄수사대는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 40대 목사 A씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 24일 낮 12시50분께 남양주시 다산로의 한 아파트 단지 산책로 인근에서 놀고 있던 어린이 2명에게 다가갔다.

아이들에게 접근한 A씨는 "교회 다니느냐", "같이 기도하자"고 말을 건넨 뒤 아이들을 차례로 껴안고 신체를 만지는 등 추행한 혐의를 받고 있다.

이날 저녁 112신고를 접수한 경찰은 아파트 관리사무소 폐쇄회로(CC)TV를 통해 범행 장면을 확인한 뒤 동선을 추적해 피의자를 A씨로 특정했다.

경찰의 통보를 받고 관할 지구대에 자진 출석한 A씨는 범행을 자백했다. 다만, 그는 경찰 조사에서 "신체를 만진 건 사실이지만 나쁜 뜻은 없었다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 피해자 조사를 마친 뒤 정식 피의자 조사를 통해 자세한 범행 경위를 조사할 방침이다.

