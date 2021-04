[아시아경제 우수연 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 2,000 등락률 -1.22% 거래량 1,180,952 전일가 164,000 2021.04.29 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]LG전자 "생활가전 펜트업 효과, 코로나 이후에도 지속될 것"[컨콜]LG전자 "올해 게이밍 모니터 시장 43% 성장 예상…판매 집중"[컨콜]LG전자 "MC본부 핵심IP, IoT 기반 신제품 개발 등에 활용" close 는 29일 올해 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 "VS사업본부의 2021년말 수주잔고는 60조원 수준이 예상된다"며 "각 제품군별로는 인포테인먼트 제품이 전체의 절반을 차지하고 전기차 부품과 램프가 나머지"라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr