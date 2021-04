"원치 않는 커밍아웃으로 고통"…또다시 불거진 '소설로 아웃팅' 논란

김세희 소설 '아웃팅 논란'…피해자 "원치 않는 커밍아웃으로 고통"

문학 평론가 "퀴어문학은 소수자성 대표…세심한 재현 윤리 필요"

[아시아경제 강주희 기자] 김세희 작가의 소설에서 묘사된 내용으로 인해 아웃팅을 당하고, 가족사가 노출되는 등 사생활 침해를 당했다는 주장이 나와 파장이 일고 있다.

지난해 소설가 김봉곤의 '사적대화 무단인용' 논란에 이어 문학계 내에서의 비윤리적 창작 행위가 잇따라 불거지면서 이를 비판하는 목소리가 거세지고 있다. 전문가는 퀴어문학은 소수자성을 대표하는 문학으로서 더욱 세심한 재현의 윤리가 요구된다고 강조했다.

지난 23일 누리꾼 A씨는 트위터를 통해 자신이 김세희 작가 장편소설 '항구의 사랑'의 등장인물 '인희', 'H'이자, 단편소설 '대답을 듣고 싶어'의 '별'이라고 주장하며, 작품으로 인해 아웃팅(타인에 의해 성정체성이 공개되는 행위)을 당했다고 주장했다.

지난 2019년 출간된 '항구의 사랑'은 2000년대 초 여자고등학교에서 벌어진 10대 학생들의 사랑을 그린 소설이다. 실제 김세희 작가의 고향인 목포를 배경으로 한 자전적 소설로, 여성 퀴어소설이라는 점에서 당시 큰 인기를 끌었다. '대답을 듣고 싶어'는 '항구의 사랑'의 후일담 성격인 단편으로, 같은 해 문학동네 계간지 여름호에 수록됐다.

김세희 작가와 18년간 친구였다고 밝힌 A씨는 '항구의 사랑'에서 "저는 필요에 따라 주요 캐릭터이자 주변 캐릭터로 부분부분 토막내어져 알뜰하게 사용됐다"며 "실제 인물의 외형적 특징과 에피소드를 동의 없이 그대로 사용했다"고 말했다.

또 '대답을 듣고 싶어'에서는 "토씨 하나 바꾸지 않은 사적 대화 및 에피소드들이 처음부터 끝까지 그대로 실려 있다"고 했다. A씨는 자신에 대한 내용이 김세희 작가의 소설 속에서 주요 도구로 쓰여져 주변인과 동문들로부터 사적인 질문을 받고, 원치 않는 커밍아웃을 하게 되는 등 피해와 정신적 고통을 겪고 있다고 했다.

김세희 작가는 A씨의 주장이 사실과 다르다며 반박하고 있다. 김세희 작가는 지난 26일 법무법인을 통해 밝힌 입장문에서 "'항구의 사랑'과 '대답을 듣고 싶어'는 모두 소설이며 허구"라면서 "소설 속 묘사로 아웃팅을 주장하는 이를 연상할 수는 없다"고 밝혔다.

이어 "현실에 기반했더라도 실존인물이 아니며, 일화와 대사 중 한 두개를 발췌하여 보편적인 정형성을 드러내는 요소를 골라 특정인의 사생활을 침해했다고 주장하는 데에 동의할 수 없다"며 "진실이 아닌 허위에 기댄 위법한 명예훼손에 대해서는 부득이 법적 조치도 취하고자 한다"고 강경 대응을 시사했다.

'항구의 사랑'의 출판사인 민음사도 25일 입장을 내고 "A씨가 제기한 문제 제기를 인지하고 작가에게 사실 확인을 요청했으나 입장 차이가 확연함을 확인했다"며 "피해 사실에 관한 내용이 아직 확정되지 않은 상황에서 작가와 작품에 대한 판단을 유보하지 않을 수 없었다"고 밝혔다. A씨가 겪은 피해 사실이 증명될 때까지 출간 정지 등의 조치를 유보하겠다는 것이다.

반면, 문학동네는 '대답을 듣고싶어'가 실린 계간지를 일시적으로 판매 중지하기로 했다.

문학계에서 자전적 소설로 인한 사생활 침해 문제는 이번이 처음이 아니다. 지난해 7월 단편소설 '그런 생활', '여름, 스피드'를 쓴 김봉곤은 지인들과 나눈 사적 대화를 허락 없이 소설에 그대로 인용해 사생활 침해 논란을 일으킨 바 있다.

당시 피해자 중 한 명은 김 씨의 소설에 적시된 내용으로 아웃팅을 당했으며, 성적 수치심을 일으킬만한 대화 내용이 그대로 소설에 들어가 있었다고 밝혔다. 이에 김 씨의 소설집을 출간한 창비와 문학동네는 판매 중지와 환불, 전량 회수 조치를 했으며, 김 씨는 문학동네에서 받은 제11회 젊은작가상을 반납했다.

시민들 사이에선 김세희 작가와 출판사의 대응을 비난하는 목소리가 쏟아지고 있다. 피해자에게 피해 사실을 증명하라는 취지의 요구는 '2차 가해'에 해당한다는 지적이다. 일각에선 이 출판사의 책을 더이상 구매하지 않겠다는 '불매 선언'이 나오기도 했다.

한 누리꾼은 "피해자가 어떤 피해를 받았는지 구구절절 설명하라는 것이 폭력적으로 느껴진다"라며 "문제가 해결될 때까지 최소한의 조치는 해야 하는 것 아닌가"라고 비판했다.

또 다른 누리꾼도 "자신의 삶이 원하지 않게 작품화되었다고 당사자가 얘기한다면, 추가적인 피해가 발생하지 않도록 임시조치를 취하는 것이 우선"이라면서 "소수자의 삶에 대한 소설을 쓰고 출판하면서, 현실의 소수자는 방관하는 모순적이고 무책임한 대처"라고 목소리를 높였다.

전문가는 문학적 재현에 대해 독자층이 갖는 윤리 의식 높아진 만큼, 창작과 재현에 있어서 세심한 고민이 필요한 시점이라고 강조했다.

허희 문학평론가는 "일본의 사소설처럼 과거에는 리얼리티를 위해 있는 그대로 소설을 창작하는 문학적 재현과 관습이 있어왔다. 그런 것들이 어느정도 용인되었다. 그러나 최근에는 독자층 갖고있는 윤리의식 매우 높아졌고, 그런 재현으로 인해 누군가의 삶이 상처받을 수 있다는 점을 고려하고 신중한 태도를 취하는 문학장이 독자들에 의해 형성됐다"고 설명했다.

이어 "퀴어문학은 소수자성을 대표하는 문학이라는 점에서 더욱 윤리의식이 요구된다. 단순히 '내 이야기를 쓰는거다'라는 주장은 받아들어여지기 어렵다"며 "작가와 출판사는 창작, 재현의 윤리에 대해 더욱 세심하게 고민해야 한다. 이 같은 문제가 불거졌을 때 일방적 옹호나 원론적인 입장이 아닌, 피해자에 대한 2차 가해를 막는 형태로 대응해나야가 할 것"이라고 강조했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr