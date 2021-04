CJ대한통운, 일상생활 리포트 발간…식품·실내 가구 배송 '껑충'

[아시아경제 이동우 기자] 코로나19 팬데믹 사태로 외출과 외식이 어려워지면서 식품을 택배로 받는 소비자가 늘어난 것으로 나타났다. 건강에 대한 높아진 관심으로 패션·의류 상품보다는 생활과 건강 상품을 더 많이 주문했고 집에서 지내는 시간이 늘어난 만큼 홈클래스룸, 반려동물 관련 물량도 함께 증가했다.

CJ대한통운은 29일 발간한 ‘일상생활 리포트 2020-2021’에 따르면 회사가 지난해 배송한 택배 상품은 16억개로 경제활동 인구기준(4552만명) 1인당 연평균 36건의 택배를 받았다. 이는 일반 택배상자(35㎝)를 기준으로는 지구 둘레를 약 14바퀴 돌 수 있는 거리다.

비대면 일상화로 지난해 전체 식품군 물량은 전년 대비 50% 이상 증가했다. 코로나19가 처음으로 유행한 2020년 2~3월부터 급증해 상승세를 유지해왔다.

사회적거리두기로 판로가 막힌 농가를 지원하고 외출이 자유롭지 못한 소비자를 지원하는 ‘농산물 꾸러미’는 지난해 6789% 증가했다. 신선 먹거리를 소비자의 문 앞까지 배송하는 ‘새벽배송 서비스’도 지난해 2월부터 급격한 증가세를 보이며 181% 늘어났다.

지난해 택배 물량은 코로나19로 건강과 위생에 관한 관심이 높아지면서 ‘생활·건강’이 전체 물량비중 2위를 차지하며 ‘패션·의류’가 더 많았다.

‘생활·건강’ 제품군은 지난 2019년 대비 증가율도 가장 높았다. ‘생활·건강’과 ‘식품’ 제품군 모두 50%씩 증가하면서 가장 높은 증가율을 기록했다. 이에 비해 외출이 줄어들면서 ‘패션·의류’, ‘화장품·미용’ 등은 적게 증가한 것으로 나타났다.

재택근무와 온라인 수업이 장기화됨에 따라 ‘의자’와 ‘교정의자’ 택배 물량이 각각 112%와 3042% 급등했다. 또한 온라인 수업으로 인해 한동안 품귀현상을 일으켰던 ‘프린터’ 물량도 33% 증가했다.

반려동물과 관련된 물품도 간식사료 44%, 영양제 38%, 장난감 36% 등 전반적인 상승세를 보였다. 반려동물 패션에 대한 관심도 높아지면서 사람용 패션의류 물량이 19% 증가한 반면 반려동물 의류는 26% 상승했다.

이번 발표한 정기 리포트는 물류생활, 주생활, 문화생활, 식생활, 의생활 등 5가지 관점에서 분석했다.

CJ대한통운은 지난 2020년 5월 국내 최초로 물류 빅데이터 분석 리포트인 일상생활 리포트를 선보였으며 매년 연간 물동량을 분석한 정기 리포트를 발간하고 있다. 일상생활 리포트는 CJ대한통운 홈페이지 마케팅 자료실에서 다운로드 받을 수 있다.

CJ대한통운 관계자는 “전례 없는 팬데믹 시대에 물류 서비스는 안전하고 건강한 일상을 유지하는 필수 서비스로 자리잡았다”며 “일상생활 리포트가 일상의 미래를 예측하는 데 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

