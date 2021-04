삼성전기, 1분기 영업익 전년 대비 2배↑…"비대면 수요 회복세 지속"(종합)

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 187,500 전일대비 4,000 등락률 -2.09% 거래량 522,629 전일가 191,500 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 삼성전기 "패키지 기판, 고부가 중심 생산 확대 중"[컨콜] 삼성전기 "현금성 자산, 설비투자 우선…추후 인수합병 진행"[컨콜] 삼성전기 "천진 MLCC 공장, 본격 양산 준비중" close 는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 3315억원으로 지난해 동기 대비 99.4% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다. 매출은 2조3719억원으로 전년 동기와 비교해 11.2% 증가했다. 순이익은 2427억원으로 82.2% 늘었다.

삼성전기는 비대면 수요 증가로 소형·고용량 IT용 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 반도체 패키지기판 등 고부가 제품 판매가 늘어 영업이익이 큰 폭으로 증가했다고 설명했다. 또 자동차 시장 수요 회복에 따른 전장용 MLCC와 전략거래선향 고사양 카메라모듈 공급 확대가 전반적인 실적 개선을 뒷받침했다고 덧붙였다.

올해는 스마트폰, PC 등 IT 기기의 수요 회복세가 이어지고 자동차 시장도 개선될 것으로 전망했다. 반도체 공급 부족 사태에 따른 MLCC 수요 감소도 크지 않을 것으로 내다봤다. 삼성전기는 이날 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "반도체 공급 부족으로 인한 세트(완성품) 생산 차질로 MLCC 수요 감소 가능성이 있다"면서도 "전 부품의 재고 확보 필요성이 증가하고 있고, 하반기 반도체 수급 상황도 점차 안정될 것으로 예상되면서 MLCC 연간 수요에는 영향이 제한적일 것"이라고 했다.

삼성전기에 따르면 현재 MLCC 가동률은 전 분기에 이어 올해 1분기도 풀 생산 체제로 운영되고 있다. 이에 따라 연말까지 생산성 향상과 제조 효율을 개선하고 단계적으로 공급능력을 확대한다는 구상이다. 또 천진 신공장을 활용해 시장 수요에 탄력적으로 대응할 계획이라고 덧붙였다. 이를 토대로 MLCC와 고성능 반도체 패키지기판 등 늘어나는 시장 수요에 대응하기 위해 안정적인 공급 능력을 확보하고, 고사양 카메라모듈 판매도 확대해 실적 성장세를 이어간다는 계획이다.

사업부별 실적과 전망

사업부별 실적을 보면 컴포넌트 부문은 IT용 MLCC 판매 확대와 자동차 수요 회복에 따른 제품 공급 증가로 전년 동기 대비 27%, 전분기 대비 13% 증가한 매출 1조884억원을 달성했다. 2분기도 IT와 전장용 시장 수요가 지속될 것으로 예상됨에 따라 생산성 향상과 제조효율 개선, 공급능력 확대를 통해 시장 수요에 적극 대응한다는 방침이다.

모듈 부문 1분기 매출은 전략거래선향 카메라모듈 공급 확대로 전분기 대비 49% 증가했지만, 플래그십 신제품 조기 출시에 따른 모듈 선행 공급 영향으로 전년 동기 대비 6% 감소한 8413억 원을 기록했다. 2분기는 계절적 비수기에 따른 카메라모듈 수요 감소가 예상되지만 중화향 등 거래선 다변화와 보급형 중 고사양 스마트폰용 카메라모듈 공급 확대를 추진할 계획이라고 삼성전기는 설명했다.

기판 부문의 1분기 매출은 올레드(OLED)용 경연성인쇄회로기판(RFPCB)의 계절적 수요 감소로 전 분기 대비 21% 줄었지만 모바일 애플리케이션(AP), PC 중앙처리장치(CPU)용 패키지 기판 공급 확대로 전년 동기 대비로는 15% 증가한 4422억원을 기록했다. 2분기는 고부가 제품을 중심으로 생산 능력을 확대해 수익성을 높여 나간다는 계획이다.

한편 올해 1분기 말 기준 삼성전기가 보유한 현금성 자산은 1조6237억원이다. 2019년 말 8038억원과 비교해 약 2배 증가했다. 삼성전기는 "보유 중인 현금은 우선적으로 기존 사업의 성장 확대와 경쟁력 강화를 위한 설비투자에 투입될 예정"이라며 "단기적으로 순현금 보완을 우선적으로 추진하고 그 후 인수합병(M&A)을 포함한 다양한 신사업 추진을 검토해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr