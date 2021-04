[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해문화재단은 경남도립극단과 함께 내달 8일 오후 1시, 6시 김해문화의전당에서 연극 ‘토지 1’을 선보인다고 28일 밝혔다.

연극 ‘토지 1’은 소설가 박경리의 대하소설 ‘토지’를 원작으로 한 작품이다. 지난해 경남도립극단의 창단공연으로 선보인 바 있다.

연극은 30여 명의 배우가 출연하는 대작으로 코로나19 상황에서도 공연을 진행한 지역마다 만석을 기록해 호평받았다.

이번 공연은 모든 자리 무료며, 사전 예약제로 진행된다. 예약은 김해문화의전당 홈페이지를 통해 받는다.

김해문화재단 관계자는 “우수한 공연을 무료로 즐길 수 있으니 많이 관람해주시길 바란다”고 말했다.

