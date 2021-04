자유무역부지, 2030년까지 400만평으로 확대

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 자유무역지역의 경쟁력 강화를 위해 투자기업을 위한 입주 부지를 오는 2030년까지 1320만㎡ 확대하고 투자기업의 입주자격을 완화하는 등 세부 실행계획을 마련했다.

산업통상자원부는 28일 박진규 차관 주재로 기관계부처와 광역지자체 및 관리기관이 참여하는 '제1차 자유무역지역 정책협의회'를 열고 '자유무역지역 2030 혁신전략'의 세부 실행계획을 논의했다.

혁신전략 실행계획은 2030년까지 자유무역지역을 '첨단 수출·투자유치 거점'과 '제조·물류 융복합 중심 지역'으로 육성하는 게 목표다.

실행계획에 따라 우선 주력 산업 선정과 기업유치 지원을 위해 지역별로 '민관 합동 FTZ 투자유치 지원단'을 구성해 핵심 주력산업을 선정한다. 주력산업을 중심으로 투자기관의 네트워크를 활용한 투자 유치에 나선다.

아울러 핵심 주력산업 유치를 위해 주력산업 입지 수요 및 입주공급 여건 등을 감안해 2030년까지 약 1320만㎡(약 400만평) 확대를 추진한다. 현재 대부분 FTZ 지역은 입주율이 높아 투자 기업을 위한 입주 부지 확보에 애로가 있었지만 부지를 확대하면 적극적인 유치 활동을 할 수 있다. 산업부는 부지 확대에 대해 관계 부처·관리기관 수요조사를 실시했고, 향후 타당성 검토(신청기관), 예비타당성 조사(기재부) 이후 지정 신청건에 대해 관계기관 협의를 거쳐 지정 여부를 결정한다.

아울러 자유무역지역법령 개정을 통해 기업 투자를 저해하는 규제 정비와 FTZ 투자 환경 개선도 추진한다. '농축산물 제조·가공업 입주 제한 완화'를 위한 자유무역지역법 개정안이 최근 상임위를 통과했고 후속조치를 진행한다.

지역첨단기업 및 유턴기업 유치를 위해 입주 요건을 대폭 완화하고, 취득세·재산세 감면 등 인센티브도 강화한다.

산업부는 혁신지원센타 등 인프라와 FTZ 통합 홈페이지 구축을 통해 입주기업의 성장도 지원한다. 수요 조사를 토대로 기술혁신기업 입주가 가능하도록 첨단 표준공장 구축도 나선다.

또한 FTZ 지역 내 스마트공장 현황 및 희망기업 전수 조사를 바탕으로 희망기업 45개사에 대해 스마트공장 확산을 지원한다.

지역 수출지원 협의체를 신설·운영하고, 입주기업 전수 조사를 실시해 51개 희망기업에 대해 각종 수출지원사업을 돕는다.

현행 13개 자유무역지역 관리기관별 홈페이지의 통합·연계를 통해 입주기업, 국내외 투자자 등에게 통합된 정보 제공도 추진한다.

박진규 차관은 "자유무역지역 2030 혁신전략의 차질 없는 이행을 통해 지역경제와 국가 수출의 든든한 버팀목 역할을 할 수 있도록 관계부처와 지자체의 적극적 지원을 당부한다"고 말했다.

