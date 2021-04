영호남 시도지사, 대구~거창~광주 달빛내륙철도 건설 한 목소리

28일 거창에서 공동호소문 발표

"낙후지역 발전, 지역 간 소통 화합 촉진"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도 등 6개 시도지사가 모여 대구?합천?거창?함양?광주를 잇는 달빛내륙철도를 제4차 국가철도망 구축계획 신규 사업에 반영해 줄 것을 대통령에게 호소했다.

김경수 경남도지사를 비롯해 이용섭 광주시장, 권영진 대구시장, 이철우 경북도지사, 송하진 전북도지사, 송상락 전남도 행정부지사는 28일 오전 거창군청 앞 광장에서 이런 내용의 공동 호소문을 발표했다.

이들은 호소문에서 '낙후 지역 발전의 효과적인 수단은 필수 교통 인프라'라는 점을 강조하며 "남부내륙철도 건설을 지난 대통령 선거에서 영호남 상생협력 대표 공약으로 약속하셨고, 이에 대해 영호남 시·도민들은 큰 기대와 희망을 걸어왔다"고 밝혔다.

그러면서 "이번 철도망 구축계획(안)에 본 사업이 반영되지 않은 사유가 낮은 경제성(B/C 0.483)과 사업규모(4조850억원)를 들고 있지만, 정치권의 이해관계로 지난 수십 년간 단절돼 있었는데 어떻게 지금 당장 높은 B/C가 나오겠냐"며 반박했다.

또한 "이 사업은 미래 관점에서 접근해야 한다"며 "이번에 수립된 제4차 국가철도망구축계획에서 주요 목표로 제시한 '주요 거점도시 2시간대 철도망 연결' 목표를 달성하기 위해서도 달빛내륙철도의 건설은 꼭 필요하다"고 주장했다.

달빛내륙철도는 대구와 광주를 1시간대로 연결하는 203.7㎞ 길이의 고속화 철도 건설 사업이다.

대구, 고령, 합천, 거창, 함양, 장수, 남원, 순창, 담양, 광주로 이어지는 노선으로 총사업비 4조850억원이 들 것으로 예상된다.

지난 22일 국토부의 '제4차 국가철도망구축계획(2021~2030) 공청회' 발표안에는 신규 사업으로 반영되지 않고 추가 검토사업으로 분류됐다.

이날 공동호소문 발표는 달빛내륙철도가 철도망구축계획 최종안에 신규사업으로 반영될 것을 요청하기 위해 긴급하게 마련됐다.

김 지사는 인사말과 인터뷰를 통해 "경제성만 따지는 방식으로 철도를 다룬다면 그동안 호남고속철도나 강릉까지 가는 동서고속철도가 가능하겠냐"며 "오히려 철도 SOC 인프라를 구축하면서 지역 균형발전을 만들어 가야 한다"고 말했다.

달빛내륙철도가 완성되면 서북부지역에 있는 백두대간 종점의 천혜의 자연환경과 산청 동의보감촌 등 각종 항노화 휴양체험시설과 접근이 쉬워진다.

이에 따라 많은 관광객의 유입으로 일자리창출과 농가 소득증대로 지역 경제 활성화에 획기적으로 이바지할 것으로 기대된다.

국가철도망 구축계획은 10년 단위로 수립하는 최상위 법정계획으로, 국토부가 지난 22일 발표한 제4차 국가철도망 계획안(2021~2030년)은 총사업비 90조원 규모 90개 노선이 포함돼 있다.

도와 관련된 노선으로 부·울·경 메가시티 순환선 등 4개 사업 4조 4566억원 반영됐다. 창원산업선과 마산신항선 2개 사업과 달빛내륙철도는 추가 검토사업으로 계획된 상황이다.

