합천군 부처님 오신 날 광명 평화의 탑 점등식 개최

희망과 치유의 연등으로 온 누리를 밝고 환하게



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군불교연합회는 자비광명평화의탑에서 문준희 군수, 배몽희 합천군의회 의장, 김윤철 경상남도의회 도의원, 정종화 합천교육지원청 교육장, 강문규 농협은행 합천군지부장 등 관내 기관사회단체장을 비롯한 불자 50여명이 참여해 불기 2565년 부처님 오신 날을 봉축하는 자비 광명 평화의 탑 점등식을 개최했다고 28일 밝혔다.

희망과 치유의 연등을 밝히는 이번 점등식 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 최소한의 인원만 참석했다.

1부 식전행사를 생략하고 등 공양, 삼귀의래 및 한글 반야심경, 부처님 탄신 찬탄 경문 봉독, 봉축 점 등사, 내빈 축사, 점등, 석가모니불 정근, 탑돌이, 사홍수원의 순으로 진행됐다.

이날 행사에서 문 군수는 “오늘 정성껏 밝힌 아름다운 등불이 장기간 코로나19로 지친 군민 모두와 나아가 이 세상에 부처님의 자비와 지혜가 가득 담긴 희망과 치유의 등불이 될 것이라고 확신한다” 며 행사를 준비한 합천군불교 연합회와 불자들에게 감사의 말씀을 전했다.

온 세상이 지혜와 광명으로 충만하기를 기원하는 마음으로 밝힌 ‘자비 광명 평화의 등’ 은 5월 말까지 군을 찾는 관광객들과 주민들에게 색다른 볼거리를 제공할 것으로 기대하고 있다.

한편 합천군불교 연합회는 이번 점등식 행사에서 코로나19로 어려움을 겪고 있는 군민들을 위해 써달라며 성금 300만원을 맡겼다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr