[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 28일 농촌 안전농업 진흥을 위한 지원사업 후원금 1억원을 농촌사랑범국민운동본부에 전달했다고 밝혔다.

농촌복지사업의 일환으로 농업인 및 그 가족의 건강증진을 위한 보건의료 지원을 위해 실시했다. 후원금은 전국에 있는 만 65세 이상 고령 농업인 400명에게 전달할 보행보조기 구입에 쓰일 예정이다.

김인태 농협생명 대표는 "복지 사각지대에 놓인 고령 농업인을 위해 조금이라도 보탬이 될 수 있어 기쁘다"며 "농업인 실익증진을 위한 복지사업을 개발하고 지원할 수 있도록 최선을 다할 예정"이라고 말했다.

