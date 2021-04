군, 이번주 백신접종 5만여 명… 다음날까지 전투휴무(종합)

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종이 28일 시작됐다. 접종대상자는 30세이상 군인이며 전날 기준 접종 동의율은 83%로 10만5000명 수준이다.

이날 군에 따르면 이날부터 각 군 병원과 군단접종센터, 사단급 의무대 등 92곳에서 30세 이상 장병과 군무원 등 12만6000명 중 접종 동의자를 대상으로 아스트라제네카(AZ) 백신 접종을 진행한다. 이번 주 접종인원은 5만여 명 수준으로 국방부와 합참 등 서울 용산구 국방부 영내 장병 대상 접종은 다음 주에 시작될 것으로 알려졌다.

국방부는 정부의 사회필수인력 조기 접종 계획에 따라 애초 5월 초 접종 예정이었으나 최근 집단감염이 연속해서 발생하는 등 군내 코로나19 확산 위험이 증가해 준비가 완료된 접종기관부터 먼저 시작하게 됐다.

군은 접종 기간 군사대비태세 유지 등 부대 임무 수행과 운영상 공백을 최소화하기 위해 부대별로 2∼3회 분산 접종을 하거나 임무 교대 이후 접종을 할 계획이다. 아울러 근육통, 발열·오한과 같은 경증 반응 시 빠른 회복을 위해 증상 유무와 관계 없이 접종 후 다음날까지 전투휴무를 부여하고 개인이 희망하면 청원휴가 시행도 적극적으로 조치할 계획이다.

한편 아스트라제네카 백신 접종 대상에서 보류된 30세 미만 장병 45만5000여 명에 대해서는 화이자 백신을 접종하는 방안이 검토 중인 것으로 알려진 가운데 아직 구체적인 계획은 수립되지 않았다. 이들에 대한 백신 종류와 접종 시기 등 구체적 일정은 범정부 차원의 조율과 함께 향후 백신 수급 여건에 따라 결정될 전망이다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr