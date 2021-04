GC녹십자랩셀, 분기 역대 최고 실적에 힘입어 흑자 전환

[아시아경제 이춘희 기자] GC 녹십자랩셀 녹십자랩셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 117,400 전일대비 1,800 등락률 -1.51% 거래량 68,783 전일가 119,200 2021.04.28 10:30 장중(20분지연) 관련기사 美 나스닥 상장 소식!! ‘치료제’ 바이오 대장 株! 딱! 말씀드립니다대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 오늘이 마지막입니다美 나스닥 상장 소식!! ‘치료제’ 바이오 대장 株! 주가 올라갑니다 close 이 분기 기준 역대 최대 실적을 거두며 흑자 전환에 성공했다.

GC녹십자랩셀은 연결재무제표 기준 올해 1분기 매출이 272억6000만원으로 전년 같은 기간 152억300만원보다 79.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다. 같은 기간 영업이익과 당기순이익도 각각 분기 최대치인 37억원, 49억2300만원을 기록하며 흑자전환에 성공했다.

부문별로 보면 주력 사업 부문인 검체검진 사업에서 수요가 꾸준히 늘어나며 전년 동기 대비 매출액 상승률이 81.7%에 달했다. 사업 확장 중인 바이오물류 사업도 1년 전보다 93% 가량 매출 외형이 커졌다.

임상시험 검체분석 사업을 담당하는 연결 자회사 지씨씨엘의 매출도 지난해 같은 기간보다 22.4% 증가하며 성장세를 이어갔다.

외형이 커지는 동안 수익성 지표도 향상됐다. 지속적인 원가율 개선에 힘입어 매출 총이익률은 전년 동기 대비 9.4%포인트 개선됐다.

GC녹십자랩셀 관계자는 “검체 검진 사업 성장세가 뚜렷하고 NK세포치료제의 미국 현지 개발에 따른 기술 이전료 추가 유입 등이 이어질 것으로 예상되는 만큼 견조한 성장 기조는 지속될 것”이라고 말했다.

