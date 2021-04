바디프랜드, 임직원 복지용 안마의자 판매 전년比 100% 증가

생산성 향상 뿐 아니라 직원 복지까지 ‘일석이조’

[아시아경제 김희윤 기자] 바디프랜드는 최근 임직원 복지용으로 판매된 안마의자 판매량이 전년 대비 100% 증가했다고 28일 밝혔다.

최근 안마의자가 기업의 직원 복지 요소 중 하나로 인식되는 가운데, 안마의자 설치 기업의 직원들도 가장 좋은 복지로 안마의자를 첫 손에 꼽은 것으로 나타났다.

바디프랜드에 따르면 지난해 기준 농협생명에 안마의자 607대를 설치했다. 현대자동차와 기아에도 각각 1000대 안팎의 안마의자 공급을 진행하고 있다. 기업 외에도 기관 및 지자체에서도 안마의자 설치가 꾸준히 늘어나고 있다고 회사 측은 덧붙였다.

기업과 기관의 안마의자 구매 증가는 실제 생산성 향상에 도움이 되고 직원 만족도도 높아지기 때문이라고 바디프랜드는 설명했다. 신체 피로는 물론 스트레스와 정신적 피로 해소에도 도움을 주고, 업무 효율 개선에 영향을 미쳤다는 분석이다.

시범적으로 적은 수량을 구매해 운영했다가 임직원들의 만족도가 높아 추가로 더 많은 수량을 찾는 기업들도 늘고 있다고 바디프랜드는 설명했다. 일례로 주요 계열사에 안마의자를 설치한 기업이 직원들의 이용률과 만족도가 높자 다른 계열사까지 안마의자 도입을 추진한 사례를 소개했다.

바디프랜드 관계자는 “최근 임직원 복지 확대를 고려하는 기업들이 늘어나는 추세에 잘 쉬면서 업무의 효율성도 올려주는 ‘오피스 복지 아이템’으로 안마의자가 많은 관심을 받고 있다”며, “특히 5월 1일 근로자의 날을 앞두고 임직원 복지용으로 안마의자 도입을 추진하는 법인고객의 문의가 눈에 띄게 늘고 있다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr