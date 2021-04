천주교 서울대교구장을 지낸 정진석 추기경이 향년 90세를 일기로 선종한 28일 시신이 안치된 서울 중구 명동성당 대성전에서 조문객들이 입장하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.