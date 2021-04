코리아센터 몰테일, 웨이하이 물류센터 중국 직구 허브로 부상

[아시아경제 임춘한 기자] 코리아센터는 몰테일 플랫폼의 중국 웨이하이 물류센터가 올해 1분기 풀필먼트를 포함한 중국 직구가 전년동기대비 65% 급증하며 중국 직구 허브로 급부상하고 있다고 28일 밝혔다.

2019년 8월 상하이 물류센터에서 확장 이전한 웨이하이 물류센터는 건물면적 2만 4863m²(7521평)로, 축구장 3.5개 크기다. 기존 상하이 물류센터의 약 18배 크기며 몰테일이 운영하는 7개국 9개센터 중에는 최대 규모다. 다슈이보 공항, 스다오 항구 모두 30분 이내 진입이 가능하며, 인천항까지도 매우 가까워 해상운송을 이용하면 항공 운송보다 운임을 최대 10분의 1로 줄일 수 있는 지리적 이점도 갖췄다. 자체 엑스레이 장비를 도입하여 출고전 상품의 파손 및 위험물 확인이 가능하고 최신식 컨베이어와 체계적인 자동화시스템을 도입했다.

올해 1분기에는 중국 물류센터를 통해서 봄·가을 의류 및 잡화, 샤오미의 미지아 휴대용 미니 전동 에어펌프, 워터펄스의 전동 구강세정기 V300, 디어마 VC01 무선 청소기 및 저소음 진공 청소기 등을 가장 많이 직구한 것으로 조사됐다. 중국 직구의 가장 큰 트렌드 변화를 보인 품목은 전자제품이다. 청소기와 공기청정기 등을 중심으로한 가성비가 좋은 생활가전의 직구가 급증했다.

몰테일의 관계자는 “중국 상품에 대한 가성비가 좋아 지면서 중국직구에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다"면서 "특히 구매대행사업자, 중국 수출 사업자들을 위한 풀필먼트 서비스제공으로 동북아 물류허브로 자리매김할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

