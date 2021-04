LG전자, 협력사와 정기총회…"상생 5대 과제 올해도 중단없이 추진"

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 164,500 전일대비 2,500 등락률 -1.50% 거래량 390,846 전일가 167,000 2021.04.28 10:11 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 4K 해상도 'LG 울트라기어' 게이밍 모니터 출시LG전자 건조기, 미국 소비자 매체 선정 '가장 믿을만한 브랜드''생활 가전의 힘' LG전자, 올해 매출 월풀 제친다 close 가 88개 협력사와 정기총회를 열고 경쟁력 강화, 차세대 기술, 자금, 교육·인력, 인프라 개선 등 5대 상생과제를 올해도 중단없이 이어나가기로 했다고 28일 밝혔다.

LG전자는 이날 경남 창원시 창원R&D센터에서 협력회 임원단인 8개 협력사 대표, LG전자 구매/SCM경영센터장 이시용 전무 등이 참석한 가운데 'LG전자 협력회 정기총회'를 진행했다. 코로나19에 따른 사회적 거리두기를 감안해 80개 협력사의 대표들은 화상으로 참석했다. LG전자와 협력사는 2013년부터 매년 협력회 정기총회를 열고 상생 방안 등을 논의하고 있다.

올해 총회에서는 LG전자가 협력사에 올해 사업방향과 경영현황 등을 공유하고 품질, 작업환경, 안전관리에 최선을 다해줄 것을 당부했으며 디지털 전환을 가속화하기 위해 협력사 생산라인의 자동화와 정보화의 중요성을 강조, 협력사가 이에 적극 동참해줄 것을 요청했다고 LG전자는 설명했다.

특히 LG전자는 2011년부터 협력사의 경영 역량, 재무 역량, 소통 및 파트너십을 강화하기 위해 추진해오고 있는 5대 상생과제를 올해도 중단없이 이어가겠다고 강조했다. LG전자는 지난해 협력사의 노고에 감사의 뜻을 전하며 이날 참석한 협력사 대표들에게 탈모 치료용 의료기기 LG 프라엘 메디헤어와 LG 오브제컬렉션 무선청소기를 전달하기도 했다.

LG전자 구매/SCM경영센터 이시용 전무는 "협력사의 지속가능한 성장이 상생의 토대"라면서 "상생협력을 통해 협력사가 성장의 속도를 높이고 최고 수준의 제조역량을 확보할 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr